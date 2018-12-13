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      Динамо – Яблонец: где смотреть матч Лиги Европы

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      Динамо Яблонец где смотреть матч Лига Европы
      Динамо – Яблонец где смотреть

      В четверг, 13 декабря, "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы. В Киеве на НСК "Олимпийский" "бело-синие" будут принимать чешский "Яблонец". В Украине матч можно посмотреть как на стадионе, так и онлайн по телевидению.

      Показ матчей Лиги Европы в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет транслироваться матч "Динамо" – "Яблонец". Начало трансляции – в 19:50. Кроме того, в 19:00 на телеканале "Футбол 1" стартует программа "Шлях до Баку", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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      Смотреть онлайн матч Динамо" – "Яблонец" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент – за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Динамо" – "Яблонец" состоится в четверг, 13 декабря. Начало встречи в 19:55.

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      Теги: Спорт Лига Европы Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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