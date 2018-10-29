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      "Динамо" – вторая команда в Европе по необычному показателю

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      Игроки "Динамо"
      Игроки "Динамо" / ФК "Динамо"

      Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал, сколько воспитанников футбольных клубов выступают на профессиональном уровне в самых высоких лигах 31 чемпионата Европы. В этом рейтинге киевское "Динамо" заняло второе место.

      В целом 69 воспитанников "Динамо" продолжают выступления в этих чемпионатах. Благодаря такому показателю украинский клуб занял вторую строчку, которую он делит с сербским "Партизаном", говорится в исследовании. При этом что еще в 2017 году "Динамо" было на седьмом месте. За год количество воспитанников "Динамо", выступающих в различных чемпионатах, выросло на 15 футболистов

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      Лидирует в этом рейтинге голландский "Аякс": 77 игроков, которые прошли его структуру, выступают сегодня в различных европейских дивизионах.

      Среди других украинских клубов, то 48 воспитанников "Шахтера" обеспечили "горнякам" 11 место, а "Днепр" разделяет 46-48 позиции с норвежским "Русенборгом" и испанским "Атлетико" (по 29).

      Теги: Футбол Спорт Шахтер Динамо
      Источник: 24 канал
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