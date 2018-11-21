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      "Динамо" готовит громкую отставку, – СМИ

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      "Динамо" может освободить Евгения Красникова
      "Динамо" может освободить Евгения Красникова / Matchday.ua

      "Динамо" решило уволить вице-президента клуба Евгения Красникова.

      Об этом сообщает журналист Сергей Болотников на странице программы ТаТоТаке в Instagram.

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      "Динамо" на днях объявит об увольнении Евгения Красникова. Руководство клуба недовольно деятельностью вице-президента клуба, считает его виновным в трансферных неудачах,
      – сообщил Болотников.

      По словам ведущего, Красников несколько месяцев не получает зарплату в "Динамо" и больше времени проводит в Харькове, чем в Киеве. При этом конфликт между Евгением и руководством клуба назревал давно.

      Сам же Евгений Красников опроверг информацию о своем увольнении из структуры киевского клуба.

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      Эта информация не соответствует действительности – впервые об этом слышу. В киевском "Динамо" у меня сложились доверительные отношения с президентом клуба и главным тренером. Пусть не все получается, но за эти полгода видны плоды совместных усилий. Строится молодая, перспективная команда, и в этом процессе каждому отведена своя роль,
      цитирует Красникова издание tribuna.

      Напомним, что Красников отвечал за вопросы трансферной политики. Под его руководством в "Динамо" приехали бразильцы Че Че, Сидиклей, Витор Буэно. Ни один из этих футболистов не стал основным в "Динамо".

      Также в 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Через два года КДК ФФУ снял дисквалификацию.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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