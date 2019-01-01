"Динамо" хочет приобрести игрока, которого не смогло купить летом

Голкипер иранского клуба "Персеполис" Алиреза Бейранванд может переехать в Европу. Футболистом интересуется киевское "Динамо".

Как информирует Tasnim News Agency, киевский клуб рассматривал возможность выкупа контракта вратаря еще в июле. Однако тогда "Персеполис" наотрез отказался вести переговоры через наложенный на клуб запрет на регистрацию новых футболистов.

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Сейчас ситуация изменилась и иранский клуб может вернуться к торгам.

26-летний Алиреза является игроком национальной сборной Ирана. Кроме "Динамо" интерес к голкиперу проявляет турецкий "Ризеспор".

Напомним, что "Динамо" во время зимнего трансферного окна стремится усилить вратарскую позицию. В частности, киевляне проявляют интерес к вратарю "Олимпиакоса".