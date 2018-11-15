14:28
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Динамо" и "Олимпик" сыграют товарищеский матч: дата и место

      31 Читати новину українською
      "Динамо" и "Олимпик" сыграют товарищеский матч
      "Динамо" и "Олимпик" сыграют товарищеский матч

      Киевское "Динамо" и донецкий "Олимпик" проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате Украины.

      Вице-чемпион Украины сыграет с середняком украинской Премьер-лиги, чтобы заполнить игровую паузу, связанную с матчами сборных. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

      Читайте также: "Динамо" продлило контракты сразу с тремя молодыми игроками

      Поединок состоится в воскресенье, 18 ноября, на одном из полей НТВ "Динамо" в Конча-Заспе. Начало встречи – в 13:00.

      Отметим, что после 15 туров "Динамо" с 32 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, "Олимпик" получил 16 пунктов и расположился на десятой позиции.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 84
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 232
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сегодня , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 590
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сегодня , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 2014
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      14 ноября , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      5379
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Каролин Вознякци не смогла защитить титул
       28 сентября 2011 , 18:27
      Black Falcon одержал победу на марафоне "24 часа Нюрбургринга"
       21 мая 2013 , 21:14
      Все задержанные в Беларуси украинские болельщики освобождены и вернулись в Украину
       11 октября 2014 , 15:18
      "Лацио" интересуется Коноплянкой
       31 мая 2015 , 20:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук