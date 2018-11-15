"Динамо" и "Олимпик" сыграют товарищеский матч: дата и место
Киевское "Динамо" и донецкий "Олимпик" проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате Украины.
Вице-чемпион Украины сыграет с середняком украинской Премьер-лиги, чтобы заполнить игровую паузу, связанную с матчами сборных. Об этом сообщает пресс-служба дончан.
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Поединок состоится в воскресенье, 18 ноября, на одном из полей НТВ "Динамо" в Конча-Заспе. Начало встречи – в 13:00.
Отметим, что после 15 туров "Динамо" с 32 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, "Олимпик" получил 16 пунктов и расположился на десятой позиции.
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Источник: 24 Канал
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