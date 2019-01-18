"Динамо" и "Шахтер" поборются за талантливого форварда сборной Парагвая

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" нацелились на форварда сборной Парагвая Анхеля Ромеро.

По информации UOL, интерес к 26-летнему футболисту проявляет как киевское "Динамо", так и донецкий "Шахтер". Оба клуба сейчас мониторят ситуацию с игроком, а также планируется, что они пообщаются с представителем Ромеро, после чего могут сделать свои предложения.

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Контракт футболиста с "Коринтианс" завершается летом. В клубе на него не рассчитывают и он будет тренироваться отдельно от партнеров.

Отметим, Анхель Ромеро играет за "Коринтианс" с 2014 года, за это время он провел 209 матчей во всех турнирах и забил 35 голов. За национальную сборную Парагвая Ромеро провел 13 матчей (2 гола).

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