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      Динамо имеет большой опыт игры на международной арене, что сказалось сегодня, – тренер "Ренна"

      25 Читати новину українською
      Сабри Лямуши
      Сабри Лямуши

      Французский "Ренн" потерпел поражение в матче против киевского "Динамо" на выезде. Главный наставник "Ренна" Сабри Лямуши одной из причин неудачного результата его команды назвал отсутствие опыта у молодых игроков.

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      "Логичный результат. После первого матча во Франции мы были разочарованы результатом. Но сейчас закономерно. У нас молодые игроки, они еще набираются опыта. В течение первого тайма у нас не было шансов. На второй тайм мы вышли с желанием отыграться. Но пропустили второй гол, а потом не реализовали хороший момент и игра фактически была решена", – заявил после матча Сабри Лямуши.

      Еще одной причиной победы "Динамо", по мнению тренера "Ренна", стал опыт киевского клуба.

      "Динамо имеет большой опыт игры на международной арене, что сказалось сегодня", – подытожил Сабри Лямуши.

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      Напомним, "Динамо" победило "Ренн" 3:1 и возглавило группу в Лиге Европы.

      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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