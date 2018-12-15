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      "Динамо" интересуется сразу четырьмя нападающими

      66 Читати новину українською
      Фран Соль
      Фран Соль

      "Динамо" во время зимнего трансферного окна будет искать усиление на позицию нападающего.

      По информации FootballHub, киевский клуб проявляет интерес к форварду "Виллема II" Франу Соля. Кроме француза, столичный клуб следит за 21-летним ивуарийцем Вакуном Байо со словацкого клуба ДАК.

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      Также в "Динамо" просматривают 26-летнего футболиста с сербского "Партизана" Рикарду Гомеша. В последнее форвардом, за которым следят скауты "бело-синих" является 26-летний Рашид Алиу.

      Напомним, что также ряд именнитих футболистов "Динамо" могут покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

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      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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