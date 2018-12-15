"Динамо" интересуется сразу четырьмя нападающими

"Динамо" во время зимнего трансферного окна будет искать усиление на позицию нападающего.

По информации FootballHub, киевский клуб проявляет интерес к форварду "Виллема II" Франу Соля. Кроме француза, столичный клуб следит за 21-летним ивуарийцем Вакуном Байо со словацкого клуба ДАК.

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Также в "Динамо" просматривают 26-летнего футболиста с сербского "Партизана" Рикарду Гомеша. В последнее форвардом, за которым следят скауты "бело-синих" является 26-летний Рашид Алиу.

Напомним, что также ряд именнитих футболистов "Динамо" могут покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

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