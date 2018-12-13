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      В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы

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      Динамо – Яблонец: анонс матча 13.12.2018
      Динамо – Яблонец анонс матча

      В четверг, 13 декабря, киевское "Динамо" сыграет последний матч в 2018 году – дома на НСК "Олимпийский" против чешского "Яблонца". Это будет матч группового этапа Лиги Европы. Все самое важное в этом матче – в анонсе сайта 24 канала.

      Динамо – Яблонец. Главное

      Что: матч шестого тура группового этапа Лиги Европы
      Где: НСК "Олимпийский", Киев
      Когда: четверг, 13 декабря, 19:55
      Трансляция: телеканал "Футбол 1", сервис интернет-телевидения Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте 24 канала.

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      Важность матча

      Так случилось, что "Динамо" обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы. "Яблонец" же не поднимется с последнего места. Поэтому этот матч ни на что не влияет. Кроме одного. Дело в том, что ранее динамовцам не удавалось преодолеть групповой турнир Лиги Европы без поражений. Сейчас такой шанс есть – на данный момент у команды Александра Хацкевича три победы и две ничьи. Поэтому победа или ничья в этом матче позволит игрокам установить уникальное достижение в истории клуба – пройти групповой этап ЛЕ без поражений.

      Проблемы с матчем в Киеве

      Помешать нормальному матчу может состояние газона. За день до этого на НСК "Олимпийский" состоялась игра "Шахтера" против "Лиона" в Лиге чемпионов. В Киеве весь день шел густой снег, который не переставал падать и во время матча. Поэтому главный вопрос – сумеет ли выдержать газон такую нагрузку – два матча подряд в непогоду. И как это повлияет на игру.

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      Кто с "Динамо" не сыграет

      Киевлянам в этом матче точно не поможет Виталий Буяльский. Также под вопросом участие в этой игре бразильских легионеров "Динамо" – главный наставник заявил, что может предоставить им отдых из-за... снегопада. Вот так.

      Слово тренерам

      "Если позволить играть любой команде в свой футбол, то будет трудно. Мы настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке, но должен быть баланс между атакой и обороной. Говорят, раз игра ничего не решает, то должен быть атакующий футбол. Нет, обязательно нужен баланс. Нужно будет, как бежать вперед, так играть сзади, как с мячом, так и без мяча", – заявил Хацкевич.

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      "Не думаю, что нам нужна какая-то особая мотивация. Мы – профессионалы. Играть в Лиге Европы – это честь для команды. Мы боролись за место на групповом этапе не для того, чтобы выходить на матчи без желания. Мы хотим достойно попрощаться с Лигой Европы", – отметил наставник "Яблонца" Петр Рада.

      Прогноз

      Главное – сумеет ли Хацкевич настроить игроков на этот матч, ведь в некоторых уже может быть "чемоданное настроение", и мысли об отпуске в теплых краях вместо игры на заснеженном поле не дадут сыграть как следует. И уровень игроков "Динамо" превосходит их соперников. Поэтому команда должна побеждать. При условии, что не сделает больше ошибок в защите, чем моментов в атаке. Прогноз – 2:0.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Спорт Лига Европы Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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