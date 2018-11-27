"Динамо" ярко продолжил борьбу в юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда киевского "Динамо" прошла в следующий этап в рамках юношеской лиги УЕФА.

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"Динамо" U-19 обыграл "Андерлехт" U-19 во втором раунде юношеской лиги УЕФА со счетом 2:1. Столичные футболисты пропустили первыми – на 51-й минуте отличился Колассен.

Однако уже на 65-й минуте Цитаишвили восстановил паритет. Победу же "Динамо" принес Булеца, который реализовал пенальти на 83-й минуте.

Также стоит отметить, что с 82-й минуты бельгийцы играли в меньшинстве.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 1:1, поэтому по сумме двух игр "Динамо" выходит в следующий раунд.

Что такое Юношеская лига УЕФА?

Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу американского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб участвует в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победители национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".