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      "Динамо" ярко продолжил борьбу в юношеской лиге УЕФА

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      "Динамо" U-19 победило "Андерлехт" U-19
      "Динамо" U-19 победило "Андерлехт" U-19 / Динамо Киев от Шурика

      Юношеская команда киевского "Динамо" прошла в следующий этап в рамках юношеской лиги УЕФА.

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      "Динамо" U-19 обыграл "Андерлехт" U-19 во втором раунде юношеской лиги УЕФА со счетом 2:1. Столичные футболисты пропустили первыми – на 51-й минуте отличился Колассен.

      Однако уже на 65-й минуте Цитаишвили восстановил паритет. Победу же "Динамо" принес Булеца, который реализовал пенальти на 83-й минуте.

       

      Также стоит отметить, что с 82-й минуты бельгийцы играли в меньшинстве.

      Напомним, что первый матч закончился со счетом 1:1, поэтому по сумме двух игр "Динамо" выходит в следующий раунд.

      Что такое Юношеская лига УЕФА?
      Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу американского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб участвует в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победители национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

      Теги: Спорт Футбол Динамо УЕФА
      Источник: 24 Канал
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