"Динамо" нашло конкурента Цыганкову

Киевское "Динамо" до сих пор следит за футболистом румынского "Газ-Метана" Дариусом Олару.

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Как сообщает Digi Sport, "Динамо" следит за атакующим полузащитником уже в течение нескольких месяцев. Ожидается, что в ближайшее время "бело-синие" попытаются переманить футболиста.

Отметим, что информация об интересе столичного клуба к 20-летнему Олару появлялась еще в сентябре. Также на румына претендует бухарестская "Стяуа".

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По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Напомним ,что "Динамо" переподписало контракты сразу с тремя игроками.

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