"Динамо" официально подписало бразильца Сидклея
Киевское "Динамо" подписало контракт с защитником "Атлетико-Паранаэнсе" Сидклеем.
Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет - до окончания сезона 2022/2023 гг. В киевском клубе футболист будет выступать под 17 номером, сообщает официальный сайт "бело-синих".
По неофициальной информации трансфер 25-летнего бразильца защитника обошелся киевлянам в 5 миллионов евро.
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За профессиональную карьеру Сидклей провел 173 матча, забил 11 голов и сделал 10 ассистов. Футболист преимущественно играет слева в защите, но также может закрыть фланги в полузащите.
Источник: 24 Канал
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