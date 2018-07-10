"Динамо" официально подписало бразильца Сидклея

Киевское "Динамо" подписало контракт с защитником "Атлетико-Паранаэнсе" Сидклеем.

Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет - до окончания сезона 2022/2023 гг. В киевском клубе футболист будет выступать под 17 номером, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Bem vindo a Kyiv!



Угода з Сідклеєм розрахована на п’ять років – до завершення сезону 2022/2023 рр. У нашому клубі футболіст виступатиме під №17. pic.twitter.com/YZtq5STaAL — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 10 июля 2018 г.

По неофициальной информации трансфер 25-летнего бразильца защитника обошелся киевлянам в 5 миллионов евро.

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За профессиональную карьеру Сидклей провел 173 матча, забил 11 голов и сделал 10 ассистов. Футболист преимущественно играет слева в защите, но также может закрыть фланги в полузащите.