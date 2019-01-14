"Динамо" отпустит в Турцию еще одного игрока

Киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна может расстаться с одним из своих голкиперов. Турецкий клуб "Касымпаша" рассматривает вариант с покупкой вратаря киевлян.

По информации Sky Sports, главным кандидатом на переход в "Касымпаша" является 22-летний голкипер итальянского "Удинезе" Симоне Скуффет. Вратарь уже согласовал условия личного контракта, однако "Удинезе" пока не дал разрешения на этот трансфер.

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Как запасной вариант "Касымпаша" рассматривает второго вратаря "Динамо", имя которого источник не называет. С ним уже начали предварительные переговоры.

Отметим, что роль резервного голкипера в "Динамо" отведена Артуру Рудько. Он, к слову, не уехал из "Динамо" на испанский сбор в Марбелью.

Отметим, что сейчас стамбульский клуб делит второе место в турецкой Суперлиге с тремя другими командами. Клуб возглавляет 69-летний Мустафа Денизли.

Напомним, что ранее "Динамо" отпустило в турецкий чемпионат защитника Николая Морозюка. Футболист усилил худшую команду тамошней лиги.