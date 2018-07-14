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"Динамо" победило чешский клуб в заключительном спарринге

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"Динамо" победило "Викторию"
"Динамо" победило "Викторию" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло чешскую "Викторию".

Благодаря голам Виталия Буяльского и Евгения Смирного во втором тайме "бело-синие" переиграли чехов со счетом 2:0.

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Отметим, что этот матч стал заключительным для киевлян на сборах в Австрии.

"Динамо" – "Виктория" 2:0

Голы: Буяльский 61, Смирный 88

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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