"Динамо" победило чешский клуб в заключительном спарринге

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло чешскую "Викторию".

Благодаря голам Виталия Буяльского и Евгения Смирного во втором тайме "бело-синие" переиграли чехов со счетом 2:0.

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Отметим, что этот матч стал заключительным для киевлян на сборах в Австрии.

"Динамо" – "Виктория" 2:0

Голы: Буяльский 61, Смирный 88