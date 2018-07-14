"Динамо" победило чешский клуб в заключительном спарринге
Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло чешскую "Викторию".
Благодаря голам Виталия Буяльского и Евгения Смирного во втором тайме "бело-синие" переиграли чехов со счетом 2:0.
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Отметим, что этот матч стал заключительным для киевлян на сборах в Австрии.
"Динамо" – "Виктория" 2:0
Голы: Буяльский 61, Смирный 88
Источник: 24 Канал
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