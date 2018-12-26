"Динамо" попало в топ-15 клубов Кубка и Лиги чемпионов, "Шахтер" – 31-й

На сайте УЕФА опубликовали рейтинг лучших клубов Европы за время существования Кубка чемпионов и Лиги чемпионов – с 1955 года. В списке оказалось сразу пять украинских клубов.

Самая высокая позиция среди украинских команд – у киевского "Динамо". Столичный клуб разместился на 12-м месте. "Динамо" 35 раз принимало участие в главном клубном турнире Европы, где сыграло 231 матч (97 побед), набрав 245 очков. Столько же очков и у лондонского "Арсенала". Но "канонирам" для этого хватило 21 сезона и 201 матча, поэтому они на ступень выше. При этом оба клуба ни разу не выигрывали Кубок или Лигу чемпионов.

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Стоит отметить, что на один балл "Динамо" и "Арсенал" обошел обидчик киевлян в нынешней квалификации Лиги чемпионов – голландский "Аякс". Клуб из Амстердама тоже 35 раз принимал участие в Кубке и Лиге чемпионов. И четыре раза становился победителем.

Что касается "Шахтера", то "горняки" оказались на 31-й позиции. В их активе 19 сезонов, за которые они провели 124 матча (51 победа) и завоевали 127 очков.

Еще три украинских клуба – "Днепр" на 172-й позиции (3 сезона, 14 матчей, 14 очков), "Металлист" на 329-м месте (1 сезон, 2 матча, 3 очка) и "Таврия" на 340-м месте (1 сезон, 4 матча, 3 очка).

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В общем в перечне 513 клубов, которые принимали участие в Кубке и Лиге чемпионов. Лидирует мадридский "Реал". Он за 49 сезонов (самый высокий показатель среди всех клубов) сыграл 429 матчей (258 побед) набрал 590 очков. Мюнхенская "Бавария", которая на втором месте, за 35 сезонов сыграла 339 матчей (195 побед) и набрала 461 очко. Замыкает тройку лидеров "Барселона" – 29 сезонов, 304 матча (179 побед) и 427 очков.