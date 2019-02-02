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      "Динамо" разгромило ЦСКА, гол Шведа принес победу "Карпатам", три гола "Александрии": видео

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      Марьян Швед вновь забивает за "Карпаты"
      Марьян Швед вновь забивает за "Карпаты" / ФК "Карпаты"

      В субботу, 2 февраля, три украинских клуба сыграли свои товарищеские матчи на зимних тренировочных сборах. И одержали три победы.

      Сначала львовские "Карпаты" разобрались с сербским "Напредаком". На игру против одного из лидеров тамошнего чемпионата тренер "Карпат" Фабри Гонсалес выставил следующий состав: Пеньков, Сандохадзе, Папа, Мегремич, Бусько, Хонглей, Кльоц, Слива, Варгас, Мякушко, Дебелко. Но забить никто из этих игроков в первом тайме не сумел.

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      А вот второй тайм был полностью за "Карпатами", которые и забили единственный гол в матче. Отличился Марьян Швед. Игрок успел подписать контракт с шотландским "Селтиком" и вернуться в "Карпаты" в аренду. Он вышел на замену в перерыве, получил мяч недалеко от штрафной зоны, немного сместился и в своем стиле зарядил мяч без шансов для вратаря.

      В воскресенье, 3 февраля, "Карпаты" возвращаются во Львов.

      Видеообзор матча Карпаты – Напредак

      Свой матч выиграл и "Динамо". Киевляне победили софийский ЦСКА в первом матче на втором зимнем сборе. На этот матч киевляне вышли в таком составе: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Че Че, Цыганков, Вербич, Соль. Именно лидеры "Динамо" и забили голы еще до перерыва – уже в начале встречи отличился Цыганков. А потом и Вербич. Незадолго до конца матча окончательный счет ударом со штрафного установил Андриевский.

      Видеообзор матча Динамо – ЦСКА

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      Зато настоящую голевую перестрелку организовали "Александрия" и "Вардар" из Македонии. Украинская команда победила 3:2. За александрийцев забивали Шастал, Ситало и Полярус. Как и в случае с "Динамо", первый гол был забит уже в начале встречи, а третий – незадолго до конца матча. Правда между этими голами "Вардар" сумел забить дважды и сравнять счет.

      Стоит отметить, что на этот матч "Александрия" вышла в таком составе: Рудик, Микицей, Устименко, Запорожан, Ситало, Шендрик, Шастал, Гречишкин, Дедечко, Задерака, Стецков.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Александрия Динамо ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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