В четверг, 8 ноября, киевское "Динамо" на собственном поле будет принимать Французский "Ренн". Это будет матч четвертого тура Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

После победы во Франции, букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно украинской команде. Так, в William Hill на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 2,00. На победу "Ренна" коэффициент 3,75 (это самый низкий из всех предложенных). Близким к этому является и коэффициент на то, что матч закончится в ничью – 3,40.

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Наибольший коэффициент на победу "Ренна" – в "Фаворит спорт". Их эксперты победу французского клуба оценили коэффициентом 4,45. На победу "Динамо" коэффициент 1,89. Ничья в матче – 3,50.

Наибольший коэффициент на победу "Динамо" выставили в Marathon bet. Однако он не слишком отличается от остальных – 2,02. Победу "Ренна" они оценили в 4,25. Ничья – 3,38.

По PariMatch, то у них коэффициент на то, что в этом матче победит киевский клуб – 1,99. Коэффициент на победу "Ренна" – 4,00. Насчет ничьи, то на ней коэффициент те же 3,50.

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Напомним, матч "Динамо" – Ренн" состоится в четверг, 8 ноября. Начало матча в 19:55.