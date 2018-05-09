"Шахтер" выиграл Кубок Украины в матче против "Динамо"

В среду, 9 мая, на "Днепр Арена" состоялся финал Кубка Украины, в котором сыграли киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Именно "горняки" и завоевали Кубок, обойдя динамовцев по этому показателю.

Матч между "Динамо" и "Шахтером еще до стартового свистка судьи Юрия Можаровского находился в центре внимания. Украинское "эль-классико", десятый финал с участием обеих команд, по 11 кубков в каждой, следовательно, возможность обойти соперника. Для "Динамо" же это была возможность завоевать хоть один трофей в этом сезоне, потому что вряд ли "Шахтер" даст возможность сократить отрыв в пять очков. "Горняки" же получили возможность осуществить очередной дабл во внутреннем чемпионате – золотые медали положить в Кубок Украины. И наконец обыграть "Динамо". Потому что за исключением игры за Суперкубок Украины 2017, который официально открывает новый сезон, за три матча украинской Премьер-лиги донечаннам так и не удалось победить – ничья в Киеве и два поражения в Харькове. Хотя те же букмекеры не особо верили в победу "Динамо".

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Кроме футболистов, отличились и фанаты в Днепре, где проходил матч. Перед игрой они провели шествие против билетов на футбол по паспортам. Закончилось все столкновениями с правоохранителями. Один из полицейских получил ожоги и травмы, а 20 болельщиков были задержаны.

Что касается игры, то обе команды вышли в достаточно прогнозируемых составах. Единственной неожиданностью можно считать выход Тамаша Кадара в "Динамо". Остальное – без изменений: Денис Бойко – Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера – Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Николай Шапаренко – Артем Беседин.

"Шахтер" же вышел в таком составе: Андрей Пятов – Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Исмаил – Тарас Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Алан Патрик – Факундо Феррейра.

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Начали команды сразу, "без разведки". "Динамо" заработало право на штрафной уже на второй минуте игры – Алан Патрик не по правилам сыграл против Николая Шапаренко. Однако навес в исполнении Виктора Цыганкова к угрозам ворот Андрея Пятова не привел.

"Шахтер" тоже ответил моментом со стандарта. Исмаил пробивал головой, и мяч летел в створ ворот. Однако именно туда, где стоял Денис Бойко. Следующий момент бразилец создал еще за две минуты – после подачи с углового снова пробивал головой. Но довольно неточно.

Именно со стандарта "Динамо" забило" в дебюте – Денис Гармаш навесил со штрафного, и Никита Бурда в касание переправил мяч в ворота. Однако оказалось, что защитник в момент навеса находился в положении вне игры. Поэтому главный арбитр Юрий Можаровский не засчитал.

Бурда же спас "Динамо" уже через мгновение, когда Тамаш Кадар ошибся (его в центре поля "обокрал" Алан Патирк), и Факундо Феррейра мог выходить на ворота Бойко. Однако своевременный подкат защитника киевлян в штрафной не дал отличиться аргентинцу. Через минуту снова ошибка защитников "Динамо", и на этот раз удар от Алана Патрика – заблокирован, угловой.

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В целом за первые десять минут матча команды создали немало моментов, чтобы отличиться. Однако "чистых" голов так и не было. "Динамо" обостряло игру с помощью ударов со стандартов, "Шахтер" отвечал игрой с флангов, где активными были как защитники Богдан Бутко и Исмаил, так и Марлос с Аланом Патриком впереди.

После стартовой активности, во второй десятиминутке команды немного успокоили игру. Каждая из команд поочередно владела инициативой, но без остроты. Интереснее в это время было наблюдать до противостояния между Денисом Гармашем и Тарасом Степаненко. Без грубости не обошлось. Однако желтую карточку взамен получил Артем Беседин, когда локтем попал по голове Степаненко. А впоследствии уже за удар рукой в лицо Беседина желтую карточку получил Фред. Команды сохраняли условный "паритет" даже здесь.

Острейший момент, который создали команды на двоих за стартовую половину первого тайма – опасный удар в исполнении Исмаила в ближний угол. Удар был сильным и точным, однако Денис Бойко сумел спасти свою команду от пропущенного гола. Хотя еще до этого Исмаил мог закончить игру, когда получил повреждение. Однако бразилец сумел вернуться на поле.

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Уже когда шла первая минута добавленная к первому тайму, к атаке подключился Степаненко. Он нашел свободную зону и в касание замыкал прострел с левого фланга от Тайсона. Незначительный рикошет от Бойко, мяч попадает в штангу и катится в ворота. Однако голкипер сумел вовремя накрыть его, не дав добить мяч в пустые ворота Марлосу. С этим команды и ушли на перерыв.

А уже после 15 минут отдыха забил "Шахтер". Никто не встречал Бутко, который прошел по правому флангу в штрафную соперников, где простелил точно на ногу Феррейре. Защитники "Динамо" до мяча не дотянулись (в отличие от аргентинца).

Ответить на это игроки "Динамо" могли вскоре. Исмаил и Ракицкий не выдержали линию офсайда, тем самым оставив Беседина "в игре". Однако форвард не сумел переиграть вратаря с острого угла, поэтому мяч ушел на угловой.

Виновником второго гола в ворота "Динамо" можно считать Беньямина Вербича. Словенец неудачно пошел в атаку и потерял мяч, а неподалеку собственной штрафной сфолил против Фреда. Исполнять штрафной пошел Ракицкий мощно пробил по воротам Бойко. "Горняку" удалось поймать вратаря на противоходе. Не было никакого рикошета – лишь ошибка Бойко и точный удар Ракицкого. До этого Ярослав имел похожий момент, но пробил значительно выше ворот. В третьей попытке уже после забитого гола ему помешала стенка.

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Вербич мог исправиться за свое соучастие в голе, когда врывался в штрафную "Шахтера" и пробивал из угла вратарской площадки. Но надежно сыграл Пятов. Потом удар Цыганкова с лету прошел мимо рамки ворот.

До конца игры команды больше не создали моментов, которые бы носили хоть какую-то остроту. "Шахтер" устраивал счет. Поэтому идти вперед не было нужды. "Динамо" же не могло пройти насыщенную оборону доннечан.

Следовательно, "Шахтер" завоевывает Кубок Украины.

Динамо – Шахтер 0:2

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61