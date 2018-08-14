"Динамо" сыграет с "Аяксом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Следующим соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов станет голландский "Аякс".

Команда из Амстердама в домашнем ответном матче разгромила бельгийский "Стандарт" 3:0. Два гола были забиты до перерыва с разницей в четыре минуты, еще одно взятие ворот состоялось сразу после отдыха.

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В первом матче в Бельгии команды сыграли 2:2. Тогда "Аякс" тоже забил два гола до перерыва, но во втором тайме дважды пропустил. При этом второй гол "Стандарт" забил уже в добавленное арбитром время с пенальти.

Матч "Динамо" с "Аяксом" состоятся 22 и 28 августа.

Аякс – Стандарт 3:0

Голы: Хунтелаар, 30, де Лигт, 34, Нерес, 46

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