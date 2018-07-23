"Динамо" сыграет с "Славией" в квалификации Лиги чемпионов
Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, киевскому "Динамо" предстоит играть с чешской "Славией" из Праги.
Среди возможных соперников киевлян также были бельгийский "Стандарт" и турецкий "Фенербахче".
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С московским "Спартаком" "Динамо" бы не сыграло – УЕФА разводит украинские и российские клубы.
Источник: 24 Канал
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