"Динамо" сыграет с "Славией" в квалификации Лиги чемпионов

Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, киевскому "Динамо" предстоит играть с чешской "Славией" из Праги.

Среди возможных соперников киевлян также были бельгийский "Стандарт" и турецкий "Фенербахче". Читайте также: Динамо выиграло Суперкубок Украины после ошибки вратаря Шахтера Пятова С московским "Спартаком" "Динамо" бы не сыграло – УЕФА разводит украинские и российские клубы.