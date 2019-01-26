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      "Динамо" укрепит состав балканским футболистом

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      Огнен Враньеш
      Огнен Враньеш / Profimedia

      Киевское "Динамо" продолжает искать футболистов для усиления состава. В сферу интересов столичного клуба попал защитник бельгийского "Андерлехта" Огнен Враньеш.

      Бельгийский клуб хочет избавиться игрока и сейчас контактирует с другими командами, которые заинтересованы в покупке 29-летнего боснийца.

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      Как сообщает DH.be, Враньеш пока переведен в дубль "Андерлехта". В текущем сезоне защитник провел только 14 матчей за бельгийцев.

      Для "Динамо" переход боснийца может быть выгодным, поскольку футболист может играть на двух позициях – центральный и правый защитник.

      "Андерлехт" приобрел Враньеша летом 2018 года у греческого АЕКа. Transfermarkt оценивает Враньеша в 1,5 млн евро. Его контракт с "Андерлехтом" истекает летом 2022 года. За сборную Боснии и Герцеговины он сыграл 39 матчей.

      Ранее "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит 1 миллион евро в год.

      Также киевляне продлили контракт с ведущим игроком защиты. Изъявил желание остаться в Киеве венгерский легионер Тамаш Кадар.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Трансферы
      Источник: 24 Канал
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