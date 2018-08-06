"Динамо" усилилось 18-летним форвардом из СК "Днепр-1"

18-летний нападающий "Днепра-1" и юниорской сборной Украины Владислав Супряга присоединится к киевскому "Динамо".

Таким образом, "бело-синие" нашли себе нападающего. О деталях сделки пока ничего не известно, сообщает FootballHub в своем Twitter.

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Отмечается, что киевский клуб предложил за 18-летнего нападающего значительно больше "Лейпцига", "Аякса" и "Манчестер Сити". Также сообщается, что футболист не захотел покидать Украину.

Напомним, Владислав Супряга в составе юниорской сборной Украины принимал участие в финальной части Евро-2018 (U-19). В результате украинская команда дошла до полуфинала, а УЕФА включил Супрягу в символическую сборную турнира. На самом турнире Супряга забил 1 гол.

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