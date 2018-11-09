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      "Динамо" вошло в топ-20 лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА

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      "Динамо" вошло в топ-20 рейтинга УЕФА
      "Динамо" вошло в топ-20 рейтинга УЕФА

      "Динамо" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы победило "Ренн" (3:1).

      Эта победа позволила киевскому клубу обойти турецкий "Бешикташ", который не справился с "Генком" (1:1), в клубном рейтинге УЕФА и ворваться в двадцатку лучших клубов Европы, сейчас "Динамо" занимает 20-е место.

      Смотрите также: Динамо – Ренн: видео голов матча

      У киевского и турецкого клуба одинаковое количество общих баллов (60,000), однако за счет более высокой оценки в нынешнем сезоне (6,000 против 3,000) киевляне расположились выше турков.

      Также отметим, что победа киевского клуба принесла в копилку нашей страны 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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