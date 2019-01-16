"Динамо" вслед за Солем подпишет еще одного атакующего игрока

Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед вскоре может сменить клубную прописку. Футболист, который в прошлом году впервые получил вызов в сборную Украины, интересует киевское "Динамо".

По информации "Динамомания", Швед склоняется к переходу в "Динамо".

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Ранее СМИ сообщали, что Швед выбирает между переходом в испанский "Леганес" и "Динамо". Однако, по информации источника, 21-летний полузащитник склонен остаться в Украине. Ситуация с переходом Шведа в "Динамо" должна решиться в ближайшее время.

Ранее вице-президент "львов" Олег Смалийчук заявлял, что "Карпаты" планируют продать Шведа европейскому клубу.

В текущем сезоне Марьян провел 18 матчей в составе львовян, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Отметим, что Швед может стать вторыми зимним приобретением для "Динамо". Сейчас киевляне согласовывают последние детали относительно трансфера 26-летнего испанского нападающего Франа Соля.

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