"Динамо" вылетело в Прагу на матч Лиги Чемпионов против "Славии"

6-го августа "Динамо" вылетело на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 7 августа, в Чехии.

Всего тренерский штаб взял в Прагу 21 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок. В заявке киевлян отсутствует хавбек Николай Шапаренко, зато с командой полетели новички Витор Буэно и Сидклей, сообщает официальный сайт "Динамо".

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В 18:30 по киевскому времени Александр Хацкевич проведет регламентную пресс-конференцию. После нее команда розомнеться на поле стадиона "Эден Арена".

Полный состав "Динамо" на матч против "Славии"

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербіч, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Витор Буэно.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

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