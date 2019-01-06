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      "Динамо" заинтересовано в приобретении форварда сборной США

      68 Читати новину українською
      Динамо заинтересовано в приобретении форварда сборной США
      Динамо заинтересовано в приобретении форварда сборной США / Getty Images

      Киевское "Динамо" продолжает искать усиления в линию атаки. В сферу интересов "бело-синих" входит форвард нидерландской "Фортуны" Андрия Новакович.

      Контракт 22-летнего нападающего принадлежит английскому "Редингу", а в Нидерландах он выступает на правах аренды.

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      Как сообщает Sport Arena, купить нападающего хочет и сама "Фортуна".

      В этом сезоне игрок сборной США, который имеет сербское корни, в 15-ти матчах за "Фортуну" забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Динамо
      Источник: 24 Канал
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