"Динамо" заинтересовано в приобретении форварда сборной США

Киевское "Динамо" продолжает искать усиления в линию атаки. В сферу интересов "бело-синих" входит форвард нидерландской "Фортуны" Андрия Новакович.

Контракт 22-летнего нападающего принадлежит английскому "Редингу", а в Нидерландах он выступает на правах аренды.

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Как сообщает Sport Arena, купить нападающего хочет и сама "Фортуна".

В этом сезоне игрок сборной США, который имеет сербское корни, в 15-ти матчах за "Фортуну" забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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