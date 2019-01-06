"Динамо" заинтересовано в приобретении форварда сборной США
Киевское "Динамо" продолжает искать усиления в линию атаки. В сферу интересов "бело-синих" входит форвард нидерландской "Фортуны" Андрия Новакович.
Контракт 22-летнего нападающего принадлежит английскому "Редингу", а в Нидерландах он выступает на правах аренды.
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Как сообщает Sport Arena, купить нападающего хочет и сама "Фортуна".
В этом сезоне игрок сборной США, который имеет сербское корни, в 15-ти матчах за "Фортуну" забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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Источник: 24 Канал
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