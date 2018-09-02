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Dior представил новый аромат: Дженнифер Лоуренс появилась в чувственном кампейне

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Дженнифер Лоуренс для Dior
Дженнифер Лоуренс для Dior / www.dior.com

Голливудская киноактриса Дженнифер Лоуренс снялась в новой рекламе бренда Dior под названием Joy, который за последние 20 лет стал первой самостоятельной новинкой.

28-летняя звезда снялась в мини-фильме Joy by Dior, режиссером которого стал Фрэнсис Лоуренс. По словам представителей Dior, в парфюмерной новинке можно почувствовать ноты бергамота, мандарина, жасмина, розы, а также сандала, мускуса и пачули. Франсуа Демаши, который стал создателем новых духов, отметил, что аромат является "мощной вселенной, отмечающей новую эпоху в парфюмерной линейке дома Dior".

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Что касается рекламы Joy, то оскароносная актриса уже не впервые представляет модные и парфюмерные новинки французского дома моды. Еще с 2012 года она является почетным послом марки Dior. Для нового кампейна Лоуренс примерила несколько нежных белых образов, в которых позировала у бассейна на крыше многоэтажки.


Дженнифер Лоуренс для Dior

Стоит добавить, что в похожей съемке недавно приняла участие другая звезда кино Эмма Стоун. Однако она представила новый аромат парфума бренда Louis Vuitton.

 

Теги: Мода LifeStyle Голливуд Дженнифер Лоуренс
Источник: Dior
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