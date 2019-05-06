19:23
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ

      Директор центра занятости в Моршине получил штраф за пересылку порно ребенку

      23 Читати новину українською
      Директора Моршинского центра занятости оштрафовали за отправку порно на мобильный несовершеннолетнему
      Директора Моршинского центра занятости оштрафовали за отправку порно на мобильный несовершеннолетнему / Соцсети

      В Моршине Львовской области директора городского центра занятости оштрафовали на 5,1 тысяч гривен за то, что он пересылал порнокартинки несовершеннолетнему парню.

      Согласно данным ресурса YouControl, говорится про Василия Тринчука. В материалах судебного дела, которые Шевченковский райсуд Львова обнародовал 2 мая, отмечается, что летом 2018 года он несколько дней подряд присылал на мобильный несовершеннолетнему фото мужского полового органа в возбужденном состоянии. Переписка между парнем и взрослым мужчиной длилась около десяти дней – с 19 по 28 июня.

      Читайте также: Судья выпустил на свободу преступника, который издевался над дочерью – впоследствии он убил своего сына

      Больше деталей этого дела в приговоре суда нет. Также неизвестно, кем парень приходится взрослому мужчине, как и не указана цель переписки.

      Во время суда 58-летний директор Моршинского городского центра признал свою вину в распространении порнографии, однако соглашение с прокурором позволило ему избежать серьезного наказания. В то же время суд не вдавался в детали дела. В итоге ему назначили лишь штраф в 5,1 тысяч гривен.

      Правда, мужчина еще должен оплатить 1001 гривну за проведение искусствоведческой экспертизы, которую проводили, чтобы подтвердить, что присланные фото мужского полового органа действительно являются порнографией.

      Формально приговор суда не вступил в силу, поскольку стороны имеют возможность подать апелляцию. Однако, учитывая заключенное соглашение о признании вины, апелляцию может подать прокурор, если сочтет, что наказание слишком мягкое. Также апелляцию может подать осужденный или его адвокат, если они сочтут, что наказание является слишком суровым.

      Случаи развращения несовершеннолетних являются нередкими и за рубежом. В частности, в США осудили популярного YouTube-блогера и певца Остина Джонса к 10 годам тюрьмы. Однако он не посылал, а наоборот требовал у несовершеннолетних девушек ролики с сексуальным содержанием.

      blog_ava
      В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
      сегодня
      12059
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      сегодня , 19:01 Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      Борис Немировський 45
      Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      сегодня , 18:01 Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      Інна Жолобович 396
      Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      сегодня , 16:27 Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      1538
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сегодня , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 240
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 757
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоде 11 июля: ожидается жара, однако на всей территории пройдут дожди с грозами
       11 июля 2018 , 09:27
      Запрет на участие российских наблюдателей в выборах в Украине: появилась реакция Кремля
       10 января , 23:21
      Обнародованы правки в законопроект, которые легализуют "евробляхи"
       18 сентября 2018 , 17:53
      ПСЖ потерпел сенсационное поражение в чемпионате – впервые в сезоне
       3 февраля , 23:59
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук