Директор центра занятости в Моршине получил штраф за пересылку порно ребенку

В Моршине Львовской области директора городского центра занятости оштрафовали на 5,1 тысяч гривен за то, что он пересылал порнокартинки несовершеннолетнему парню.

Согласно данным ресурса YouControl, говорится про Василия Тринчука. В материалах судебного дела, которые Шевченковский райсуд Львова обнародовал 2 мая, отмечается, что летом 2018 года он несколько дней подряд присылал на мобильный несовершеннолетнему фото мужского полового органа в возбужденном состоянии. Переписка между парнем и взрослым мужчиной длилась около десяти дней – с 19 по 28 июня.

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Больше деталей этого дела в приговоре суда нет. Также неизвестно, кем парень приходится взрослому мужчине, как и не указана цель переписки.

Во время суда 58-летний директор Моршинского городского центра признал свою вину в распространении порнографии, однако соглашение с прокурором позволило ему избежать серьезного наказания. В то же время суд не вдавался в детали дела. В итоге ему назначили лишь штраф в 5,1 тысяч гривен.

Правда, мужчина еще должен оплатить 1001 гривну за проведение искусствоведческой экспертизы, которую проводили, чтобы подтвердить, что присланные фото мужского полового органа действительно являются порнографией.

Формально приговор суда не вступил в силу, поскольку стороны имеют возможность подать апелляцию. Однако, учитывая заключенное соглашение о признании вины, апелляцию может подать прокурор, если сочтет, что наказание слишком мягкое. Также апелляцию может подать осужденный или его адвокат, если они сочтут, что наказание является слишком суровым.

Случаи развращения несовершеннолетних являются нередкими и за рубежом. В частности, в США осудили популярного YouTube-блогера и певца Остина Джонса к 10 годам тюрьмы. Однако он не посылал, а наоборот требовал у несовершеннолетних девушек ролики с сексуальным содержанием.