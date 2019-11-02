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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Директора лесхоза, который предлагал 100 тысяч долларов детективу НАБУ арестовали

      120 Читати новину українською
      Виктор Сыса
      Виктор Сыса / slovoidilo.ua

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктору Сысе. Его задержали 30 октября во время попытки дать 100 тысяч долларов детективу НАБУ.

      Подозреваемому инкриминируют попытку откупиться от уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба САП.

      К теме: Детективы НАБУ задержали председателя лесхоза, которого ранее отчитал Зеленский

      Директора лесхоза взяли под стражу на 60 суток. Он может выйти под залог в 4,994 миллиона гривен.

      По версии следствия, подозреваемый предлагал детективу деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, связанного с хищением значительных объемов древесины лесхоза и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему компаний.

      За предложение взятки леснику инкриминируют ч. 3 ст. 369 УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

      Кто такой Виктор Сыса?Сыса стал известен в июле после совещания президента Владимира Зеленского в Харькове. Ему доложили, что Сыса якобы контролирует незаконные вырубки в области, и Зеленский прямо во время совещания звонил директору лесхоза и пригласил его в Офис президента.

      После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области.

      Смотрите видео, как Зеленский отчитывал Сысу:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Харькова Новости Украины Новости политики Взятка Коррупция НАБУ
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