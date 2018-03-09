Disney строит новый парк развлечений, посвященный "Звездным войнам"
Компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный "Звездным войнам". Парк будет называться "Star Wars: Galaxy's Edge" ( "Звездные войны: край Галактики»).
Его строительство началось в 2016 году в районе Диснейленда. По замыслу архитекторов, он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, рассказывает издание Hollywood Reporter.
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Новый парк развлечений планируют открыть в 2019 году. Кроме того, Disney строит еще один парк по мотивам "Звездных войн" в штате Флорида.
Также Disney опубликовал снятое с дрона видео, которое показывает ход строительства парка.
Смотрите видео: Disney строит новый парк развлечений, посвященный "Звездным войнам"
Напомним, осенью прошлого года модный лейбл Rag & Bone совместно с компанией Disney решили выпустить капсульную коллекцию одежды, посвященную выходу фильма "Звездные войны: Последние джедаи".