В мэрии Харькова рассказали, что социальные службы забрали у женщины ребенка на полгода. Раньше социальным службам также приходилось забирать у злоумышленницы сына.

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Несмотря на это, по словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, женщина и мальчик очень привязаны друг к другу.

Отца у мальчика нет

Чиновники говорят, что женщина является воспитанницей интерната и одинокой матерью. Мальчик якобы страдает гиперактивностью, поэтому женщина на него срывается.

Ей не хватает родительского умения, материнского опыта. При этом нельзя сказать, что она ребенка не любит, они очень привязаны друг к другу. Полтора года назад мы уже забирали у нее мальчика, но она тогда осознала свое поведение, исправилась, к тому же мы должны учитывать интересы ребенка, очень привязанного к матери, однако сейчас мы готовим решение. Об отнятии ребенка сроком до 6 месяцев,

– отметила Горбунова-Рубан.

Бьет в эфире инстаграма

Харьковчане утверждают, что женщина постоянно избивает ребенка во время стримов в инстаграме.

Кроме того, она поднимает руку на мальчика и на улице.

Мальчик, по словам знающих ситуацию, выглядит эмоционально истощенным и испуганным.

Кроме того, ребенок плохо разговаривает и до сих пор ходит с соской.

Врачи, к которым социальные службы увезли ребенка, установили, что повреждений у мальчика почти никаких нет. Дальнейшая судьба ребенка остается неизвестной.

Мать же, скорее всего, накажут штрафом на сумму от 170 до 340 гривен или общественными работами на срок от 30 до 40 часов. Кроме того, женщину могут приговорить к 7 суткам административного ареста.