Дизайнер Стелла Маккартни ошеломила мир выпуском "умных" кроссовок: детали

Дизайнер Стелла Маккартни удивила новинкой своего бренда: модельер создала "умные" кроссовки, которые можно подстраивать под свой стиль, выбирая другую подошву и цвет.

Кроссовки с названием Loop уже покорили модников и любителей спортивной обуви. По замыслу дизайнера, владелец новинки сможет самостоятельно выбирать другие модели подошвы и с легкостью их менять. Все потому, что в кроссовках есть специальные прорези, в которые вставляется новая подошва.

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Чтобы обувь надежно закрепилась, не нужно будет использовать клей. Таким образом владелец обуви в любой момент сможет снять подошву и прикрепить другую.

Допис, поширений Stella McCartney (@stellamccartney) 10 Сер 2018 р. о 3:46 PDT

Допис, поширений Stella McCartney (@stellamccartney) 9 Сер 2018 р. о 9:11 PDT

Креативная Стелла Маккартни потратила более 18 месяцев исследований и работы на изготовление обуви серии Loop. Дизайнер создала новинку с помощью лондонских модельеров, которые помогли ей воплотить замысел, привлекая инновационную технику. Сами же кроссовки изготавливаются в Италии.

Сейчас обувь уже поступила в продажу вместе с новой коллекцией Стеллы Маккартни осень-2018. Ее цена стартует от 485 фунтов стерлингов. Сейчас бренд предлагает покупателям три модели обуви и поражает новацией.

Допис, поширений Stella McCartney (@stellamccartney) 10 Сер 2018 р. о 6:26 PDT

Допис, поширений Stella McCartney (@stellamccartney) 10 Сер 2018 р. о 11:01 PDT