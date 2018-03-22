Дэдпул-2: опубликован новый трейлер
Студия 20th Century Fox опубликовала новый второй трейлер фильма "Дэдпул-2" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Также в съемках супергеройской ленты приняли участие Морена Баккарин, Ти Джей Миллер, Брианна Хилдебранд, Зазе Битц и другие.
Читайте также: Мстители: Война бесконечности: Marvel опубликовал второй официальный трейлер – видео
Режиссером фильма выступил Дэвид Литч, также известный по фильму "Атомная блондинка". Российский релиз "Дэдпула-2" намечен на 17 мая.
Мировая премьера ленты запланирована на 16 мая 2018.
"Дэдпул 2" – смотерть трейлер 2 (2018):
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии