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Дэвид Бекхэм после встречи с королевой успел на день рождения своей мамы

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Дэвид Бекхэм и мама Сандра
Дэвид Бекхэм и мама Сандра / www.dailymail.co.uk

Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм смог посетить не только церемонию вручения наград "Программа молодых лидеров королевы" ("Queen's Young Leaders"), но и поздравить свою маму Сандру с 69-летием.

Знаменитый футболист и муж дизайнера Виктории Бекхэм, которая весной прошлого года получила от королевы орден Британской империи, также удостоился престижной награды от программы "Queen's Young Leaders".

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Сразу же после приема в Букингемском дворце, Дэвид изо всех сил отправился на празднование дня рождения своей матери.

 

Вместе с ним на семейные посиделки приехали двое его сыновей – 19-летний Бруклин и 13-летний Круз. На праздничный вечер также прибыла младшая сестра Дэвида – Джоанн и ее шестимесячная дочь Пегги.


Семья Бекхэмов на дне рождении 69-летней Сандры (слева)


Сандра Георгина Вест и праздничный торт

Дэвид Бекхэм с племянницей Пегги

Племянница Пегги – дочь сестры Дэвида

Напомним, что на днях стало известно о расставании сестры Дэвида Бекхэма Джоанн и ее парня, экс-участника реалити-шоу Big Brother Криса Доннелли. Они порвали отношения через 6 месяцев после рождения Пегги.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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