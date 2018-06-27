Дэвид Бекхэм после встречи с королевой успел на день рождения своей мамы

Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм смог посетить не только церемонию вручения наград "Программа молодых лидеров королевы" ("Queen's Young Leaders"), но и поздравить свою маму Сандру с 69-летием.

Знаменитый футболист и муж дизайнера Виктории Бекхэм, которая весной прошлого года получила от королевы орден Британской империи, также удостоился престижной награды от программы "Queen's Young Leaders".

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Сразу же после приема в Букингемском дворце, Дэвид изо всех сил отправился на празднование дня рождения своей матери.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 26 Чер 2018 р. о 12:46 PDT

Вместе с ним на семейные посиделки приехали двое его сыновей – 19-летний Бруклин и 13-летний Круз. На праздничный вечер также прибыла младшая сестра Дэвида – Джоанн и ее шестимесячная дочь Пегги.



Семья Бекхэмов на дне рождении 69-летней Сандры (слева)



Сандра Георгина Вест и праздничный торт

Дэвид Бекхэм с племянницей Пегги

Племянница Пегги – дочь сестры Дэвида

Напомним, что на днях стало известно о расставании сестры Дэвида Бекхэма Джоанн и ее парня, экс-участника реалити-шоу Big Brother Криса Доннелли. Они порвали отношения через 6 месяцев после рождения Пегги.