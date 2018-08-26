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Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за нарушение закона

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / GettyImages

Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм может потерять водительские права. Так, мужчина обвиняется в превышении скорости.

По данным полиции Лондона, футболист за рулем автомобиля Bentley двигался со скоростью 59 миль в час (около 95 км/ч) на участке, где максимальная разрешенная скорость – 40 миль в час (64 км / ч). Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Известно, что сам Дэвид отрицает свою вину и утверждает, что не превышал скорость.

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Дэвид Бекхэм

Слушание по этому делу состоится 28 августа. Если суд признает вину спортсмена, ему грозит серьезный штраф или лишение водительских прав.

К слову, в 1999 году его оштрафовали на 150 000 фунтов за превышение скорости, но тогда он выиграл апелляцию на лишение его водительских прав на восемь месяцев. Тогда Бекхэм объяснил свои действия тем, что скрывался от папарацци.

Теги: LifeStyle Футбол Виктория Бекхэм Великобритания
Источник: 24 Канал
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