Дэвид Бекхэм трогательно отреагировал на фото новорожденного сына Евы Лонгории: фото
Знаменитая голливудская киноактриса Ева Лонгория подготовила специальную форму болельщика для своего новорожденного сына Сантьяго в честь поддержки сборной Мексики.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Ева Лонгория опубликовала фото малыша, которого держит на руках ее муж Хосе Антонио Бастон.
Ребенок повернут спиной к камере, поэтому можно прочитать сокращенный вариант имени мальчика Санти, а также надпись "soy mexico", который переводится как "Я – мексиканец".
"Смотрите, кто приготовился к футбольному матчу Мексики", – отметила новоиспеченная мама.
Интересно, что футболист Дэвид Бекхэм трогательно прокомментировал снимок.
ОМГ! Лучшее фото в мире. Я очень рад за Вас, друзья. Какая потрясающая фотография и замечательный момент для гордости Евы,
– заявил Дэвид.
Напомним, Ева Лонгория впервые родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном уже определились с именем потомка: мальчика назовут Сантьяго Энрике.