О нем уже 15 лет говорят: кто такой Дюмин, который может заменить Шойгу

После инаугурации Владимира Путина российское правительство должно обновиться. В частности вместо Сергея Шойгу должность министра обороны может занять губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также Путин может заменить Валерия Герасимова на посту начальника Генштаба – Сергеем Суровикиным.

Российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что Дюмин является одним из бывших охранников Путина. У главы Кремля есть привычка предоставлять своим бывшим бодигардам высокие должности.

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Однако это заканчивается плохо. Раньше Путин отдал министерство по чрезвычайным ситуациям бывшему охраннику Евгению Зиничеву, который погиб. Однако это министерство, по словам Милова, сейчас полностью развалено.

"Очевидно, что у этих людей нет профессионализма для того, чтобы выполнять такие сложные обязанности", – отметил оппозиционер.

Очень рискованный шаг

Дюмин с 2016 года занимает должность губернатора Тульской области. Однако нет данных, что этот регион вырвался в лидеры хоть в одной отрасли.

В общем о Дюмине уже лет 15 говорят и готовят его, в частности, на роль преемника Путина. Однако поставить тупого и безграмотного охранника руководить военным ведомством в такое сложное время было бы очень рискованным шагом со стороны Путина,

– отметил Милов.

В то же время трудно представить, что глава Кремля так легко избавится от Шойгу и Герасимова. Для Путина большое значение имеет фактор личной лояльности. Шойгу в течение 25 лет имел самостоятельный рейтинг, хотя сегодня он упал из-за войны в Украине. Однако он придерживался полной лояльности главе Кремля, и Путин очень ценит это.

Шойгу вместе с Герасимовым являются близкими и лояльными к Путину людьми, и поэтому есть сомнения, что он их поменяет на других,

– предположил политический деятель.

К тому же Дюмин не имеет никакого боевого опыта. Пока Россия воевала в Сирии, а сейчас ведет войну в Украине, он сидел в тылу. Поэтому, по мнению Владимира Милова, трудно представить, что его поставят на должность министра обороны. Хотя от Путина сейчас можно ожидать чего угодно.

Больше о ситуации в России

В Москве 7 мая состоялась инаугурация Путина, который победил на так называемых выборах президента и в пятый раз стал главой России.

Большинство мировых стран проигнорировала инаугурацию. Посетили ее, в частности, представители 7 стран Европы: Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.

Посещение посла Франции инаугурации наверняка стало следствием договоренностей Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина, которые накануне встречались в Париже.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк, назвал инаугурацию Путина "коронацией пахана в лагере под названием "Россия". Также он отметил, на так называемых выборах в России не было "никаких конкурентов, конкурентной борьбы". Поэтому, по словам Подоляка, это "самостоятельное переназначение себя на функцию царя".

. Алексей Дюмин был офицером охраны в службе безопасности Путина, когда тот стал президентом. Позже он якобы занимал должность личного адъютанта главы Кремля. Также Дюмин был заместителем министра обороны России с 24 декабря 2015 года и ушел с этой должности 2 февраля 2016 года, став губернатором Тульской области.