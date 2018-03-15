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Для чего нужно заключать брак: ответ психолога

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Для чего нужно заключать брак: ответ психолога
Для чего нужно заключать брак: ответ психолога / Фото из свободных источников

Психологиня Виктория Лукьянец объясняет, какую роль играет сегодня брак, и почему он важен для влюбленных людей.

Современное общество называют жидким из-за того, что все в нашей жизни очень быстро меняется. Мы живем во времени бешеных скоростей, непрерывного потока информации, когда что-то запланировать становится очень трудно, рассказывает психологиня в издании НВ.

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В наше время людям не хватает укорененности, связанности с близкими и с друзьями. Казалось бы – есть социальные сети. Но они лишь дают иллюзию присутствия людей в нашей жизни, считает експертка.

"Поэтому и отношения, и близкий человек нужны нам как тихая гавань в бушующем океане жизни. Чтобы вечером после тяжелого дня прийти домой, расслабиться и знать, что нас поймут, поддержат, и не осудят", – рассказывает Виктория Лукьянец.

Виктория Лукьянец предлагает сделать краткий экскурс в историю и проследить эволюцию брака, чтобы понять, какую роль он играет сегодня.

В первобытном обществе люди жили общинами. У каждого было несколько сексуальных партнеров и никого не интересовало, от кого именно рождались дети. Так продолжалось до тех пор, пока не появилась частная собственность, ведь ее надо было хранить и передавать по наследству. Эти вопросы должен решать брак.

А также за ним была еще одна важная функция – выживание. Брак был гарантом того, что женщина и ее потомство будут обеспечены. Женщина, которая не имела права собственности, образования и профессии, не могла выжить без мужа. Была ли она одна или с детьми – брак был чисто экономическим союзом, а эмоциональную близость люди искали среди друзей.

И было, пока не наступил ХХ век, когда женщины начали борьбу за равноправие, а в 1950-1960 годах произошла сексуальная революция. С изобретением контрацептивов единственная роль женщины перестала сводиться только к рождению детей.

А потом наступил XXI век с его скоростями и жидким обществом. Сейчас мы не начинаем близкие отношения, если у нас нет эмоциональной связи с любимым человеком. Психологиня считает, что сегодня смысл отношений в поддержке и развитии.

"Выбор партнера – это выбор спутника для путешествия под названием "жизнь". Чтобы вместе идти по жизни, и делиться впечатлениями. Отношения стали чем-то вроде искусства, а не обязательством. Мы задаем себе вопрос – интересно ли мне с партнером, развивает ли он меня? И если ответ на этот вопрос "да", то отношения продолжаются, – добавила експертка.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Психология Советы
Источник: 24 Канал
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