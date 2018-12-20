Для кого грипп является самым опасным: объяснение ученых

Сотрудники Центра вакцинации и респираторных болезней США рассказали о том, что заражение гриппом в период его сезонных эпидемий может быть особенно опасным для некоторых групп населения. Исследователи отмечают, что некоторые люди оказываются наиболее уязвимыми перед гриппом на генетическом уровне.

Об этом сообщает журнал Clinical Infectious Diseases.

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В составленный им список вошли такие категории граждан:

люди с ослабленным иммунитетом; маленькие дети; пожилые люди; беременные и те, которые недавно родили; люди, страдающие от нарушений метаболизма и крайних форм ожирения; принимающие препараты для снижения иммунитета после хирургических операций; имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой; люди с хроническими болезнями легких.

"Наибольшую опасность грипп несет для детей младших пяти лет, особенно, младенцев, не достигших двухлетнего возраста. То же самое касается тех, кому уже исполнилось 65", – отметили врачи.

Согласно их выводам, этим группам людей необходимо обращаться к врачам при появлении первых, даже не тяжелых симптомов болезни. Таким пациентам, по словам ученых, необходимо выписывать большие дозы озельтамивира и других противовирусных препаратов, которые мешают гриппа собирать новые копии вирусных частиц. Самыми опасными научные эксперты считают вирусы гриппа, относящиеся к типу А.

Отметим, что единственный способ защититься от гриппа – вакцинация!

Симптомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

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