Для сердечников, диабетиков и астматиков увеличат препараты по программе "Доступные лекарства"

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут получать препараты уже в следующем месяце.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

"Минздрав Украины утвердил предварительный реестр препаратов Правительственной программы "Доступные лекарства". Пациенты смогут получать препараты в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце", – говорится в сообщении.

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В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей (18 украинских и 28 иностранных), поэтому уже с августа 2018 года пациенты смогут получать на 22 препарата больше.

Кроме того, может существенно увеличиться количество бесплатных препаратов. Напомним, в первом полугодии 2018 года было 47 бесплатных препаратов.

В новом реестре 35 препаратов точно попадают в этот список, еще 30 – могут присоединиться, если пересмотрят свои ценовые предложения,

– добавили в Минздраве.

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