Для сердечников, диабетиков и астматиков увеличат препараты по программе "Доступные лекарства"
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут получать препараты уже в следующем месяце.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения на странице в Facebook.
"Минздрав Украины утвердил предварительный реестр препаратов Правительственной программы "Доступные лекарства". Пациенты смогут получать препараты в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Украине запретили раствор для инъекций и этиловый спирт
В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей (18 украинских и 28 иностранных), поэтому уже с августа 2018 года пациенты смогут получать на 22 препарата больше.
Кроме того, может существенно увеличиться количество бесплатных препаратов. Напомним, в первом полугодии 2018 года было 47 бесплатных препаратов.
В новом реестре 35 препаратов точно попадают в этот список, еще 30 – могут присоединиться, если пересмотрят свои ценовые предложения,
– добавили в Минздраве.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.