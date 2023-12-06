Был россиянином и самостоятельно выучил украинский: на войне погиб студент Львовского университета
Источник:Львовский университет
Украина продолжает терять в борьбе за независимость своих храбрых людей. К сожалению, 21 ноября в боях за Украину погиб Дмитрий Грицененко – студент исторического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.
В пресс-службе университета отметили, что Дмитрий был гражданином России, однако выучил украинский язык, переехал во Львов и начал изучать историю нашего государства.
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Отдал жизнь за Украину
С началом полномасштабного вторжения России в Украину мужчина без раздумий оставил обучение. Он сознательно написал заявление об отчислении из числа студентов Университета по собственному желанию для того, чтобы пойти защищать Украину. Дмитрий женился и мечтал жить в мирной Украине, которую пошел оборонять.
Последние слова, которые сказал Дмитрий перед отбыванием на войну были: "Я обязательно вернусь и восстановлюсь в числе студентов исторического факультета".
Погибли в бою за Украину
- Дмитрий Ярименко пошел защищать Украину, когда ему едва исполнилось 18 лет. Свою жизнь за страну он отдал, выполняя боевое задание на Северодонецком направлении.
- До полномасштабного вторжения военный Дмитрий Лесич работал юристом. 24 февраля 2022 года, после вторжения России, Дмитрий сразу пошел записываться в ряды территориальной обороны. К сожалению, мужчина погиб во время выполнения боевого задания.
- Отдал жизнь за Украину военный и писатель Максим Петренко. Долгое время мужчину считали пропавшим без вести. Военная часть, где служил воин, подтвердила гибель Петренко. В частности, тело бойца было идентифицировано с помощью экспертизы ДНК.