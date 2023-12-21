Кремль изменил риторику по переговорам с Украиной: россияне несут значительные потери

Институт изучения войны 20 декабря опубликовал новую оценку российской наступательной кампании. Речь идет о риторике России по переговорам с Украиной.

В течение последних суток россияне не достигли никаких подтвержденных продвижений на Авдеевском направлении, несмотря на интенсивные атаки. Впрочем, Кремль прямо заявляет о незаинтересованности в переговорах с Украиной.

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Оккупанты продолжают нести потери

Россияне заявляли, что захватчики продвинулись в районе Авдеевки, однако подтверждения изменений линии фронта в этом районе нет. Один из российских военных корреспондентов уверял, что оккупанты якобы продвинулись юго-западнее Авдеевки, что вблизи Первомайского. Однако визуальных доказательств этого утверждения нет.

В то же время, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун 20 декабря заявил, что за последние два месяца российские войска потеряли почти 25 тысяч личного состава во время ведения боев в Донецкой области, Около 80% этих потерь пришлось на Авдеевское направление.

Он также отметил, что российские захватчики довольно часто формируют новые роты из истощенных подразделений для проведения атак вблизи Авдеевки. Впрочем, в этом районе также продолжают воевать хорошо обученные и оснащенные подразделения оккупантов.

Заинтересованность России в переговорах с Украиной

Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для Украины вопрос переговоров с Россией пока "неактуален".

Спикер Владимира Путина прямо заявил, что Москва не заинтересована в переговорах с Украиной. Это еще раз доказывает, что стремления России к переговорам были иллюзорными.

Он также отметил, что Кремль неоднократно заявлял об отсутствии "оснований" или "фундамента" для переговоров с Украиной. Песков заявил, что "предпосылки" для переговоров отсутствуют, вероятно, имея в виду неизменные цели России в нашей стране, означающие полную капитуляцию Украины и Запада.

Кремль не намерен добросовестно вести серьезные переговоры с Украиной или с Западом. Ранее Кремль проталкивал информационные операции, притворяясь заинтересованностью в переговорах с Украиной, чтобы выдавать себя ответственной стороной и обвинить Украину в отказе от "умных" переговоров с Россией,

– говорится в сообщении ISW.

Сообщается, что Москва отходит от информационной операции по переговорам.

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