Кремль изменил риторику по переговорам с Украиной: россияне несут значительные потери
Источник:ISW
Институт изучения войны 20 декабря опубликовал новую оценку российской наступательной кампании. Речь идет о риторике России по переговорам с Украиной.
В течение последних суток россияне не достигли никаких подтвержденных продвижений на Авдеевском направлении, несмотря на интенсивные атаки. Впрочем, Кремль прямо заявляет о незаинтересованности в переговорах с Украиной.
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Оккупанты продолжают нести потери
Россияне заявляли, что захватчики продвинулись в районе Авдеевки, однако подтверждения изменений линии фронта в этом районе нет. Один из российских военных корреспондентов уверял, что оккупанты якобы продвинулись юго-западнее Авдеевки, что вблизи Первомайского. Однако визуальных доказательств этого утверждения нет.
В то же время, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун 20 декабря заявил, что за последние два месяца российские войска потеряли почти 25 тысяч личного состава во время ведения боев в Донецкой области, Около 80% этих потерь пришлось на Авдеевское направление.
Он также отметил, что российские захватчики довольно часто формируют новые роты из истощенных подразделений для проведения атак вблизи Авдеевки. Впрочем, в этом районе также продолжают воевать хорошо обученные и оснащенные подразделения оккупантов.
Заинтересованность России в переговорах с Украиной
Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для Украины вопрос переговоров с Россией пока "неактуален".
Спикер Владимира Путина прямо заявил, что Москва не заинтересована в переговорах с Украиной. Это еще раз доказывает, что стремления России к переговорам были иллюзорными.
Он также отметил, что Кремль неоднократно заявлял об отсутствии "оснований" или "фундамента" для переговоров с Украиной. Песков заявил, что "предпосылки" для переговоров отсутствуют, вероятно, имея в виду неизменные цели России в нашей стране, означающие полную капитуляцию Украины и Запада.
Кремль не намерен добросовестно вести серьезные переговоры с Украиной или с Западом. Ранее Кремль проталкивал информационные операции, притворяясь заинтересованностью в переговорах с Украиной, чтобы выдавать себя ответственной стороной и обвинить Украину в отказе от "умных" переговоров с Россией,
– говорится в сообщении ISW.
Сообщается, что Москва отходит от информационной операции по переговорам.
Потери россиян в войне против Украины: последние новости
- В ночь на 21 декабря снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили российскую разведывательную группу противника на Купянском направлении. Оккупанты двигались в направлении позиций украинских подразделений. Защитники сразу открыли огонь по врагу. Российские разведчики были успешно ликвидированы.
- В то же время стало известно о прилете в оккупированном Мариуполе на территорию бывшего Холодокомбината в Кальмиуском районе, где российские захватчики прятали технику и БК. Вследствие этого россияне снова понесли потери в живой силе. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по меньшей мере 10 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в больнице.
- В течение последних суток украинские военные уничтожили 1080 единиц личного состава российских захватчиков. По состоянию на 21 декабря общие потери российских захватчиков составляют 350 270 солдат. Впрочем, их количество может быть значительно больше, поскольку сосчитать погибших оккупантов трудно в связи с интенсивными боями.