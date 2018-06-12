01:36
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Дмитрий Кривенко выиграл чемпионат мира по слэм-данкам

32 Читати новину українською

Украинец подтвердил статус лучшего данкера планеты. Дмитрий Кривенко во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира по слэм-данкам. В финале турнира на Филиппинах украинец победил француза Гая Дюпуа.

Другой наш данкер Вадим Поддубченко квалификацию пройти не сумел. В решающей части соревнования Дюпуа так и не выполнил первый данк. А вот Кривенко трижды удачно забивал мяч сверху.

Читайте также: Стаховский пробился во второй круг турнира в Ноттингеме

За свои слэмы Дмитрий в общем получил 79 баллов. И довольно уверенно на 19 очков опередил оппонента.

"Это фантастически. Дважды выиграть золотую медаль чемпионата мира. Это много для меня значит. Ведь, я соревнуюсь для Украины. И сюда прилетел для того, чтобы прославить свое государство", – отметил чемпион мира по слэм-данков Дмитрий Кривенко.

Теги: Новости Украины Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 июня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1135
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
12 июня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 131
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
12 июня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
12 июня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 301
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
12 июня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 276
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук