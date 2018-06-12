Дмитрий Кривенко выиграл чемпионат мира по слэм-данкам

Украинец подтвердил статус лучшего данкера планеты. Дмитрий Кривенко во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира по слэм-данкам. В финале турнира на Филиппинах украинец победил француза Гая Дюпуа.

Другой наш данкер Вадим Поддубченко квалификацию пройти не сумел. В решающей части соревнования Дюпуа так и не выполнил первый данк. А вот Кривенко трижды удачно забивал мяч сверху.

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За свои слэмы Дмитрий в общем получил 79 баллов. И довольно уверенно на 19 очков опередил оппонента.

"Это фантастически. Дважды выиграть золотую медаль чемпионата мира. Это много для меня значит. Ведь, я соревнуюсь для Украины. И сюда прилетел для того, чтобы прославить свое государство", – отметил чемпион мира по слэм-данков Дмитрий Кривенко.