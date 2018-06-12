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Дмитрий Шуров показал, как отдыхает с женой в Италии: очаровательные фото

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Дмитрий Шуров повез жену на отдых
Дмитрий Шуров повез жену на отдых / Фото из соцсетей

Знаменитый украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoboy, отправился на отдых с женой Ольгой. Звездная пара выбрала солнечную Италию, которая невероятно выглядит на снимках супругов.

В одном из интервью Дмитрий Шуров признался, что черпает вдохновение из семейных посиделок. Именно это стимулирует артиста на создание новых песен и музыки. Следовательно Pianoboy решил совместно с женой отдохнуть в солнечной и колоритной Италии.

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Певец опубликовал нежное фото из Рима, на котором Оля Шурова мило обнимает его. Пара выглядит очень счастливо, что отметили пользователи сети. Автором снимка была фотограф Алина Красиева.

Римские каникулы чуткими глазами Алины Красиевой, или перенестись с Рinterest в реальность вместе,
– написал Дмитрий Шуров.

 

Супруги наслаждаются не только общением друг с другом, но и вкусными блюдами Италии. Поход в ресторан осветил как Дмитрий Шуров, так и его очаровательная жена.

"Любите, слушайте и цените родных, потому что не с кем выпить (вино, – ред.)", – написал Дмитрий Шуров.

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Кроме этого, Pianoboy поделился другими кадрами с отдыха и уже продемонстрировал прилив вдохновения. "Первое в Риме, ищу рифмы", – отметил Дмитрий Шуров, демонстрируя красоту города. Известно, что сразу после солнечной Италии пара отправится в Нидерланды. 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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