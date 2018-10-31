"Днепр" минимально обыграл "Донбасс", "Динамо" вырвало победу у "Ледяных Волков"

В Херсоне между местным "Днепром" и "Донбассом" состоялся центральный матч четырнадцатого тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги. Также в параллельном матче встречались МХК "Динамо" и "Ледяные Волки".

"Днепр" – "Донбасс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 Коляда (Янишевский Макарицкий), 34:33; 2:0 Найденов (Макарицкий), 47:39; 3:0 Мацейко (Найденов), 51:33; 1:3 Костиков (Кукла Захаров), 53:26; 2:3 Костиков (Кирющенков, Луговой – шестой полевой), 59:47

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Как и предполагалось, матч в Херсоне выдался напряженным и зрелищным, как и полагается противостоянию лидеров. Видно, что обе команды были готовы до последнего сражаться на каждом сантиметре площадки и на характере отвоевывать свои три очка.

В этом матче стоит отметить игру обоих вратарей, которые надежно защищали свои ворота и уверенно спасали свои команды от пропущенных шайб. Именно поэтому до 34-й минуты встречи на табло держались нули, а любые атаки и броски сводились "на нет" непревзойденным мастерством голкиперов.

Таким образом, счет был открыт лишь на экваторе поединка, когда капитан "Днепра" Николай Коляда прямо-таки "затолкал" шайбу в ворота Богдана Дьяченко, не оставив тому шансов на спасение.

Третья двадцатиминутка стала самым результативным отрезком встречи – херсонцам удалось еще дважды прошить Богдана Дьяченко и завладеть комфортным отрывом в счете, благодаря точным броскам Александра Найденова и Романа Мацейка. А команда Сергея Витера, в свою очередь, начала отвечать голами только под конец матча – дважды Олега Петрова прошил Александр Костиков. Но этого не хватило "Донбассу", чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Таким образом "Днепр" в третий раз в сезоне обыгрывает действующего чемпиона Украины и по крайней мере до завтра занимает первое место в турнирной таблице с 36 набранными очками.

"Динамо" – "Ледяные Волки" 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Шайбы: 0:1 Н. Дворник (Бурнатов, Микульчик), 17:05. 1:1 Халин (Шматько), 24:44. 2:1 Халин, 45:25

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Несмотря на то, что в целом более активную игру начали "динамовцы", счет открыли "Ледяные Волки": в концовке первого периода пятую шайбу в сезоне забросил Николай Дворник.

Уже на 24-й минуте счет на табло стал равным после точного броска Дмитрия Халина, которому ассистировал Иван Шматько. Тот же Халин вывел МХК "Динамо" вперед в начале третьего периода. Несмотря на массированное нашествие на ворота Тимура Мамедова в конце матча, "Ледяные Волки" впервые в сезоне уступили МХК "Динамо" в основное время.

Таким образом, МХК "Динамо" увеличил отрыв от ближайшего преследователя в лице "Белого Барса" до 4 очков.

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