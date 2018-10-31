00:11
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      "Днепр" минимально обыграл "Донбасс", "Динамо" вырвало победу у "Ледяных Волков"

      13 Читати новину українською
      "Днепр" обыграл "Донбасс"
      "Днепр" обыграл "Донбасс" / УХЛ

      В Херсоне между местным "Днепром" и "Донбассом" состоялся центральный матч четырнадцатого тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги. Также в параллельном матче встречались МХК "Динамо" и "Ледяные Волки".

      "Днепр" – "Донбасс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

      Шайбы: 1:0 Коляда (Янишевский Макарицкий), 34:33; 2:0 Найденов (Макарицкий), 47:39; 3:0 Мацейко (Найденов), 51:33; 1:3 Костиков (Кукла Захаров), 53:26; 2:3 Костиков (Кирющенков, Луговой – шестой полевой), 59:47

      Читайте также: Умер Виталий Федянин, который создал хоккейные клубы "Беркут" и "Белый Барс"

      Как и предполагалось, матч в Херсоне выдался напряженным и зрелищным, как и полагается противостоянию лидеров. Видно, что обе команды были готовы до последнего сражаться на каждом сантиметре площадки и на характере отвоевывать свои три очка.

      В этом матче стоит отметить игру обоих вратарей, которые надежно защищали свои ворота и уверенно спасали свои команды от пропущенных шайб. Именно поэтому до 34-й минуты встречи на табло держались нули, а любые атаки и броски сводились "на нет" непревзойденным мастерством голкиперов.

      Таким образом, счет был открыт лишь на экваторе поединка, когда капитан "Днепра" Николай Коляда прямо-таки "затолкал" шайбу в ворота Богдана Дьяченко, не оставив тому шансов на спасение.

      Третья двадцатиминутка стала самым результативным отрезком встречи – херсонцам удалось еще дважды прошить Богдана Дьяченко и завладеть комфортным отрывом в счете, благодаря точным броскам Александра Найденова и Романа Мацейка. А команда Сергея Витера, в свою очередь, начала отвечать голами только под конец матча – дважды Олега Петрова прошил Александр Костиков. Но этого не хватило "Донбассу", чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм.

      Таким образом "Днепр" в третий раз в сезоне обыгрывает действующего чемпиона Украины и по крайней мере до завтра занимает первое место в турнирной таблице с 36 набранными очками.

      "Динамо" – "Ледяные Волки" 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)
      Шайбы      : 0:1 Н. Дворник (Бурнатов, Микульчик), 17:05. 1:1 Халин (Шматько), 24:44. 2:1 Халин, 45:25

      Читайте также: Хоккеисты "Днепра" оказали первую медпомощь детям, пострадавшим в сметрельний аварии с фурой

      Несмотря на то, что в целом более активную игру начали "динамовцы", счет открыли "Ледяные Волки": в концовке первого периода пятую шайбу в сезоне забросил Николай Дворник.

      Уже на 24-й минуте счет на табло стал равным после точного броска Дмитрия Халина, которому ассистировал Иван Шматько. Тот же Халин вывел МХК "Динамо" вперед в начале третьего периода. Несмотря на массированное нашествие на ворота Тимура Мамедова в конце матча, "Ледяные Волки" впервые в сезоне уступили МХК "Динамо" в основное время.

      Таким образом, МХК "Динамо" увеличил отрыв от ближайшего преследователя в лице "Белого Барса" до 4 очков.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 31 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      31 октября , 23:00 Почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      Іван Яковина
      Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин
      31 октября , 22:22 Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      31 октября , 22:00 Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      Олексій Чибісов
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      31 октября , 21:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      68814
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      На зимней Олимпиаде в Сочи появятся шесть новых видов
       6 апреля 2011 , 18:18
      US Open: У Серены Уильямс не было проблем в первом раунде
       29 августа 2012 , 12:33
      Суркис предупреждает ФФУ: Они сами роют себе яму. ВИДЕО
       13 мая 2014 , 23:23
      ФИФА определилась с финальным списком претендентов на приз за самый красивый гол года
       30 ноября 2015 , 17:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук