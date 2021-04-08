В Днепре сообщают о нескольких попытках похищения детей в жилом массиве "Парус". Описания предполагаемого похитителя во всех случаях совпадают. Однако мотивы мужчины пока неизвестны.

Жильцы делятся историями в "родительских чатах" – оказывается попыток было по меньшей мере три. Однако в полицию ни одна из мам не обратилась.

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Что известно о попытках похищения детей

Первый инцидент произошел 5 апреля в жилом массиве "Парус". Неизвестный пытался похитить ребенка на глазах у мамы. Остановить его помогли прохожие.

Через несколько дней в родительских чатах в детсадах и школах появилась информация о похожем случае, который произошел возле Трофимовского рынка. Тогда мужчина, похожий по описанию, пытался украсть двухлетнего ребенка в магазине, просто взяв за руку. Мама, стоявшая рядом, подняла шум и мужчина отступил.

Мать двоих детей, которая приезжает в 141 школу Днепра, чтобы забрать их, обратила внимание на группу мужчин на подозрительном авто с затонированными окнами. Она отмечает, что сомнительные мужчины более часа наблюдали за входом в школу с непонятными целями.

Она же рассказала, что вблизи магазина АТБ в тот же день, когда она заметила подозрительное авто, снова мужчина пытался похитить несовершеннолетнего. По описанию он был похож на предполагаемого похитителя из предыдущих рассказов.

Обратите внимание! Приметы "похитителя детей" мамы называют схожие: высокий, худощавого телосложения, немолодой – около 50 лет. Один из школьников еще рассказал, что у его обидчика была борода и болотные глаза.

В полиции сообщили, что видели информацию в СМИ, однако к правоохранителям с соответствующими заявлениями никто не обращался. Материал зарегистрировали, сейчас ее проверяют.



Пример сообщений в соцсетях / Скриншот из инстаграма

Как не допустить похищения ребенка: