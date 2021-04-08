В Днепре мужчина несколько раз пытался похитить детей
В Днепре сообщают о нескольких попытках похищения детей в жилом массиве "Парус". Описания предполагаемого похитителя во всех случаях совпадают. Однако мотивы мужчины пока неизвестны.
Источник:телеграм "Дніпро Обласний"
Жильцы делятся историями в "родительских чатах" – оказывается попыток было по меньшей мере три. Однако в полицию ни одна из мам не обратилась.
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Что известно о попытках похищения детей
- Первый инцидент произошел 5 апреля в жилом массиве "Парус". Неизвестный пытался похитить ребенка на глазах у мамы. Остановить его помогли прохожие.
- Через несколько дней в родительских чатах в детсадах и школах появилась информация о похожем случае, который произошел возле Трофимовского рынка. Тогда мужчина, похожий по описанию, пытался украсть двухлетнего ребенка в магазине, просто взяв за руку. Мама, стоявшая рядом, подняла шум и мужчина отступил.
- Мать двоих детей, которая приезжает в 141 школу Днепра, чтобы забрать их, обратила внимание на группу мужчин на подозрительном авто с затонированными окнами. Она отмечает, что сомнительные мужчины более часа наблюдали за входом в школу с непонятными целями.
- Она же рассказала, что вблизи магазина АТБ в тот же день, когда она заметила подозрительное авто, снова мужчина пытался похитить несовершеннолетнего. По описанию он был похож на предполагаемого похитителя из предыдущих рассказов.
В полиции сообщили, что видели информацию в СМИ, однако к правоохранителям с соответствующими заявлениями никто не обращался. Материал зарегистрировали, сейчас ее проверяют.
Пример сообщений в соцсетях / Скриншот из инстаграма
Как не допустить похищения ребенка:
- Детей от 0 до 7 лет не оставлять в одиночестве или же с малознакомыми людьми. Желательно держать их всегда в поле зрения.
- Строить с детьми доверительные отношения, чтобы они могли рассказать вам о том, что их волнует, в частности о подозрительных людях.
- Объяснить ребенку: если незнакомец возьмет его за портфель или за руку, необходимо привлечь внимание прохожих и громко кричать: "Кто вы? Я вас не знаю".
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