В Днепре нашли обнаженное тело мертвого 12-летнего мальчика: предполагаемого убийцу задержали

Днем 16 мая в Днепре 12-летний парень вышел из домой и не вернулся. Его обнаженное мертвое тело нашли в самодельном доме 65-летнего мужчины на территории больницы.

Примерно около полуночи 17 мая к патрульным поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

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Что известно об исчезновении мальчика

Бабушка ребенка сообщала, что внук в 13:00 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся,

– отметили патрульные.

Примерно в 19:00 ему звонили. Парень сказал, что возвращается домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева. Однако уже с 20:00 он перестал отвечать на звонки.

Все подразделения полиции сразу начали искать ребенка.

Что удалось узнать полицейским

Днем парня видели на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Патрульные приехали на территорию больницы и начали там поиски. Полицейские обнаружили заброшенное здание, а в ней бездомного. Он заявил, что слышал, как кто-то бегал по зданию и детский голос.

Задержание предполагаемого убийцы

Впоследствии правоохранители заметили возле заброшенного здания самодельное помещение, в котором лежал неизвестный. Мужчина по просьбе патрульных вышел, на его лице была кровь.

Полицейским он сказал, что не видел мальчика. Однако на кровати мужчину лежала куча одежды. Когда правоохранители развернули ее, то обнаружили там обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

Мужчину задержали с применением физической силы.