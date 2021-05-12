Инцидент произошел 11 мая в Днепре. В одну из квартир в многоэтажке приехала карета скорой помощи. 3 мужчин в медицинской форме поднялись на этаж, где живет одинокий пожилой человек. Он открыл им дверь, а они его избили и связали.

Визит "медиков" зафиксировали камеры видеонаблюдения у подъезда. Соседи вызвали полицию, однако воры ждать правоохранителей не стали.

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Как стало известно о ситуации

Инцидент произошел около 19:30 в доме № 3 на Фабрично-Заводской улице. История набрала огласки из-за поста в фейсбуке журналистки Марии Чалой.

Шум в соседней квартире услышал старший инспектор отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции Днепропетровской области Виталий Биловол. Он рассказал, что сосед живет один в трехкомнатной квартире и имеет определенные ментальные отклонения. Но последние несколько лет ведет себя тихо и не нуждается в психбригаде.

Ситуцация в Днепре: детали

Входные двери в квартиру соседа были открыты. Виталий Биловол окликнул кого-то изнутри. Вышли те трое "медиков" и представились якобы врачами психической бригады.

Они сказали, что приехали на вызов, потому что у соседа якобы есть психические заболевания и он открывал газ. Также они добавили, что он на них набросился,

– рассказал сосед.

Он увидел, что у пенсионера все лицо было в крови и крикнул своей жене, чтобы она вызвала полицию. Псевдопсихиатры ждать правоохранителей не стали – скорая исчезла так же быстро, как и появилась.

Сам пострадавший рассказал, что мужчины вломились в квартиру без объяснений, повалили его на пол и пытались связать руки. При падении он и получил травму головы.

Известно ли что-то о "медиках"

Карета "психиатров" попала в камеры видеонаблюдения. Вместе с медицинской машиной во двор заезжала и уезжала еще и старая Skoda Octavia. Вероятно, водитель должен был "караулить" ситуацию.

Главный врач Днепропетровской областной психиатрической больницы Алексей Стороженко сообщил журналистам, что скорая к больнице не имеет никакого отношения. При необходимости специализированную бригаду вызывают через общую линию "103".

Как сообщает издание "Апостроф", в областном центре экстренной медицинской помощи инцидент пока не прокомментировали.