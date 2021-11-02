Ребенок проглотил портновскую булавку случайно. Спасти пациента было сложно, ведь шпилька зацепилась за органы. Об этом рассказали 2 ноября.

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Спасали 20 врачей

Ребенку сделали диагностическое эндоскопическое обследование и обнаружили булавку. Она зацепилась за трахею. Врачи сначала хотели удалить предмет с помощью специальной петли.

Однако шпилька начала передвигаться вниз по дыхательным путям к бронхам. Медики поняли, что из-за этого может травмироваться бронх и начнется кровотечение.

Тогда врачи приняли крайне нестандартное решение: ввести через жесткий бронхоскоп и гибкий бронхоскоп.



Ребенок проглотил булавку / Фото Днепровской областной детской больницы

Благодаря такому методу булавку из дыхательных путей извлекли. Маленького пациента спасали почти два десятка врачей, среди которых – анестезиологи, реаниматологи, хирурги, эндоскописты.