В сети опубликовали фото и видео, на которых видно много людей, которые не могут сесть в автобусы. При этом дополнительного транспорта на маршрутах так и не появилось.

Заметьте Очереди, слезы и рейды полиции: что происходит на вокзалах Киева из-за новых правил перевозок

Подробнее о причине

Огромные очереди образовались сразу в нескольких местах. На записях и фото видно, что местами там ждали по несколько десятков человек. Такая же ситуация была утром следующего дня.

Очередь на автобус в Днепре: смотрите видео Vgorode

Эту ситуацию прокомментировал глава профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий. По его словам, дополнительный транспорт не выпустили на маршруты, поскольку не хватает водителей.



Утренняя очередь на маршрутку / Фото из телеграма "Городской транспорт Днепра"

Другие очереди в городе

Из-за усиления карантина в Днепре жители города массово начали вакцинироваться. За день 18 октября там сделали прививку от коронавируса примерно 10 тысячам человек. Директор департамента здравоохранения города Андрей Бабский написал, что это было абсолютным рекордом за 2 года.

21 октября Суспільне сообщило, что очереди в днепровских центрах вакцинации не снижаются. За час до начала вакцинации одного из центров там уже была очередь из 20 человек.



Очередь в центр вакцинации в Днепре / Фото Суспільного